РФПИ объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Никарагуа

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Никарагуа. Решение об этом приняло Министерство здравоохранения республики, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация прошла по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований. Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали уже в шести странах Латинской Америки, сообщается в пресс-релизе.

Применении «Спутника V» также одобрила ранее Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики

С учетом регистрации в Никарагуа и Мексике, вакцина «Спутник V» одобрена уже в 18 странах.