Ведущий YouTube-канала подаст заявление на ударившего его дубинкой

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Ведущий YouTube-канала Real View Федор Худокормов намерен подать жалобу в полицию на силовика, который ударил его дубинкой по голове. Об этом он рассказал Daily Storm.

Инцидент произошел на Кузнецком мосту, когда Худокормов освещал несанкционированную акцию протеста в центре Москвы после решения суда, который постановил заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправить его в колонию на 2 года 8 месяцев.

Видео произошедшего опубликовал VTimes. На кадрах видно, как сотрудник полиции бьет журналиста дубинкой по голове и тот падает. При этом на Худоркомове надет желтый жилет с надписью «пресса».