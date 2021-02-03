В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил правоохранительным органам об ответственности за нападение и задержание журналистов, сообщает «РИА Новости».

«Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны», — сказал Соловьев.

Глава Союза журналистов также рассказал ТАСС, что у них есть видео, на котором «полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста». Он назвал подобные действия правоохранительных органов недопустимыми.

Ведущий YouTube-канала Real View Федор Худокормов ранее рассказал Daily Storm, что намерен подать жалобу в полицию на силовика, ударившего его дубинкой по голове на Кузнецком мосту. Худокормов освещал несогласованную с властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального после решения суда.