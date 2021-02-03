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Дело Навального ,  
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В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил правоохранительным органам об ответственности за нападение и задержание журналистов, сообщает «РИА Новости».

«Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны», — сказал Соловьев.

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Глава Союза журналистов также рассказал ТАСС, что у них есть видео, на котором «полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста». Он назвал подобные действия правоохранительных органов недопустимыми.

Ведущий YouTube-канала Real View Федор Худокормов ранее рассказал Daily Storm, что намерен подать жалобу в полицию на силовика, ударившего его дубинкой по голове на Кузнецком мосту. Худокормов освещал несогласованную с властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального после решения суда.

Video

2 февраля Союз журналистов сообщал, что, по его данным, были задержаны 11 журналистов. При этом задержания производились, несмотря на наличие у сотрудников СМИ жилетов «пресса», редакционных удостоверений и заданий, указали там.

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Накануне суд заменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный срок, с учетом проведенном под домашним арестом времени срок в колонии составит 2 года и 8 месяцев. Заменить оппозиционеру условный срок на реальный потребовали в УФСИН по Москве из-за того, что Навальный не приходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию, то есть фактически, по мнению ведомства, скрылся от контроля. Оппозиционер связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.

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Политик был арестован в середине января, после того как вернулся из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение после отравления. 23 и 31 января в разных городах России люди выходили на несогласованные с властями акции в поддержку Навального. На последней акции были задержаны более 5 тыс. человек.

Во вторник, после вынесения приговора политику, в центре Москвы и в ряде других городов стали собираться его сторонники. По данным «ОВД-Инфо» на 01:37, всего задержаны 1054 человека, из них в Москве — 865.

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