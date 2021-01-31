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NBC узнал о разработке плана Байдена по «восстановлению места США в мире»

Детали плана, по сведениям телеканала, новый президент США представит в Госдепе, где выступит с речью. Это будет первое важное политическое обращение Байдена с момента вступления в должность, отмечает NBC
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с речью, в которой представит план внешнеполитического курса страны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации главы государства.

По его словам, Байден изложит свое видение внешней политики, направленное на «восстановление места США в мире». По словам чиновника, это станет первым важным политическим обращением Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Государственный департамент. Там президент намерен провести встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также пообщаться с сотрудниками ведомства.

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По словам источников телеканала, ожидается, что Байден, находясь в Госдепе, подпишет ряд исполнительных актов, которые связаны с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене. Одним из таких документов планируется сформировать целевую группу, целью которой станет воссоединение семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией США.

Байден вступил в должность президента США 20 января. За неполные две недели он успел отменить несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, в частности вернул США в Парижское соглашение по климату 2015 года и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой и отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США.

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Джо Байден

Помимо этого, после прихода Байдена к власти началась новая стадия обсуждения вопроса о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). 22 января, спустя два дня после инаугурации, в Белом доме заявили о готовности продлить договор. Еще через несколько дней президент России Владимир Путин и Байден провели телефонные переговоры, после чего российский лидер внес в парламент законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Госдума и Совет Федерации утвердили его уже на следующий день. 29 января Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США на пять лет.

В то же время в конгрессе США выступили против его продления на пять лет. По мнению республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса из палаты представителей, продление соглашения на этот срок в его прежнем варианте лишит США «важнейших рычагов влияния», необходимых, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

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