Во Вьетнаме нашли сходный с британским штамм коронавируса

Правительство страны 1 февраля призвало граждан сотрудничать с властями в борьбе с к COVID-19. Вьетнамский Минздрав пояснил, что 20% людей, у которых обнаружили коронавирус, не обращались в компетентные органы. Кроме того, власти закрыли школы как минимум в 17 населенных пунктах провинций Хайзыонг и Куангнгай, где был обнаружен новый вид COVID-19.

14 декабря британские власти заявили, что в стране был обнаружен новый вид коронавируса. Ученые утверждали, что новый штамм на 50-70% заразнее «классических» вариантов. Кроме того, правительственный советник Патрик Валланс сказал, что из-за новой мутации на 30% выросла смертность.

31 января британский штамм обнаружили в Японии. Зараженными оказались мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет, проживающие в Сайтаме и Токио. Трое из них ранее на работе контактировали с ранее выявленными носителями штамма. Всех заболевших госпитализировали.