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Пандемия коронавируса ,  
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Во Вьетнаме нашли сходный с британским штамм коронавируса

Фото: Linh Pham / Getty Images
Фото: Linh Pham / Getty Images

Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама выявил новый вариант коронавируса, сходный с британским. Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал.

Новый штамм нашли в образцах пациентов из двух регионов — из северо-восточной провинции Хайзыонг и центральной провинции Куангнгай

При этом отмечается, что несколькими днями ранее ученые института обнаружили южноафриканский штамм COVID-19.

Всего в стране зарегистрирован 1 851 пациент с коронавирусом. Из них 272 подтверждены в период с 27 января, новую волну заражений ученые связывают с новыми штаммами.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство страны 1 февраля призвало граждан сотрудничать с властями в борьбе с к COVID-19. Вьетнамский Минздрав пояснил, что 20% людей, у которых обнаружили коронавирус, не обращались в компетентные органы. Кроме того, власти закрыли школы как минимум в 17 населенных пунктах провинций Хайзыонг и Куангнгай, где был обнаружен новый вид COVID-19.

14 декабря британские власти заявили, что в стране был обнаружен новый вид коронавируса. Ученые утверждали, что новый штамм на 50-70% заразнее «классических» вариантов. Кроме того, правительственный советник Патрик Валланс сказал, что из-за новой мутации на 30% выросла смертность.

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31 января британский штамм обнаружили в Японии. Зараженными оказались мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет, проживающие в Сайтаме и Токио. Трое из них ранее на работе контактировали с ранее выявленными носителями штамма. Всех заболевших госпитализировали.

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Источник: JHU
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коронавирус новый штамм коронавируса COVID-19 Вьетнам
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