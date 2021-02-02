Во Вьетнаме нашли сходный с британским штамм коронавируса
Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама выявил новый вариант коронавируса, сходный с британским. Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал.
Новый штамм нашли в образцах пациентов из двух регионов — из северо-восточной провинции Хайзыонг и центральной провинции Куангнгай
При этом отмечается, что несколькими днями ранее ученые института обнаружили южноафриканский штамм COVID-19.
Всего в стране зарегистрирован 1 851 пациент с коронавирусом. Из них 272 подтверждены в период с 27 января, новую волну заражений ученые связывают с новыми штаммами.