Правительство выделило еще 5 млрд руб. на перелеты с Дальнего Востока

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выделенные средства будут направлены на снижение тарифов на перелеты по 22 маршрутам. Речь идет о рейсах в Москву из 14 городов (Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Певек, Полярный, Улан-Удэ, Чита, Якутск) и в Санкт-Петербург из семи городов (Благовещенск, Владивосток, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Чита, Якутск).

Воспользоваться авиабилетами по сниженному тарифу смогут все пассажиры, зарегистрированные по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа. Согласно сообщению, субсидия позволит около 450 тыс. человек сэкономить на перелетах.

13 января авиакомпания «Аэрофлот» сообщала о приостановке бронирования льготных билетов на рейсы между Дальним Востоком и Центральной Россией из-за того, что деньги, выделенные на субсидирование данного направления, закончились.