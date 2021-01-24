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Правительство выделило еще 5 млрд руб. на перелеты с Дальнего Востока

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выделенные средства будут направлены на снижение тарифов на перелеты по 22 маршрутам. Речь идет о рейсах в Москву из 14 городов (Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Певек, Полярный, Улан-Удэ, Чита, Якутск) и в Санкт-Петербург из семи городов (Благовещенск, Владивосток, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Чита, Якутск).

Воспользоваться авиабилетами по сниженному тарифу смогут все пассажиры, зарегистрированные по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа. Согласно сообщению, субсидия позволит около 450 тыс. человек сэкономить на перелетах.

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

13 января авиакомпания «Аэрофлот» сообщала о приостановке бронирования льготных билетов на рейсы между Дальним Востоком и Центральной Россией из-за того, что деньги, выделенные на субсидирование данного направления, закончились.

В тот же день российское правительство выделило 5 млрд руб. на финансирование авиаперелетов на Дальний Восток в связи с высоким спросом на льготные билеты.
 

правительство Дальний Восток льготы авиабилеты
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