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Кабмин выделил еще 5 млрд руб. на субсидируемые рейсы на Дальний Восток

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство выделило еще 5 млрд руб. на финансирование авиаперелетов на Дальний Восток, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «Интерфакс».

Чекунков отметил, что спрос на пассажирские авиаперелеты на Дальнем Востоке очень высокий, поэтому льготные билеты из первого транша субсидий раскупили очень быстро. По его словам, новая субсидия почти в три раза увеличит объемы льготных пассажироперевозок в регионе.

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

«У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится», — добавил министр.

В среду, 13 января, авиакомпания «Аэрофлот» сообщала о приостановке бронирования льготных билетов на рейсы между Дальним Востоком и Центральной Россией, а также внутри ДФО. Это было связано с тем, что деньги, выделенные на субсидирование данного направления, закончились. Возобновить продажу компания обещала тогда, когда она вновь получит госфинансирование.

О намерении выделить 5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток заявлял в декабре глава правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. «Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей Дальневосточного региона составит 10 200 руб. в одну сторону», — пояснил тогда премьер-министр.

авиаперевозки авиаперелеты правительство Минвостокразвития Дальний Восток
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