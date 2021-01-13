Кабмин выделил еще 5 млрд руб. на субсидируемые рейсы на Дальний Восток

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Правительство выделило еще 5 млрд руб. на финансирование авиаперелетов на Дальний Восток, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «Интерфакс».

Чекунков отметил, что спрос на пассажирские авиаперелеты на Дальнем Востоке очень высокий, поэтому льготные билеты из первого транша субсидий раскупили очень быстро. По его словам, новая субсидия почти в три раза увеличит объемы льготных пассажироперевозок в регионе.

«У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится», — добавил министр.

В среду, 13 января, авиакомпания «Аэрофлот» сообщала о приостановке бронирования льготных билетов на рейсы между Дальним Востоком и Центральной Россией, а также внутри ДФО. Это было связано с тем, что деньги, выделенные на субсидирование данного направления, закончились. Возобновить продажу компания обещала тогда, когда она вновь получит госфинансирование.