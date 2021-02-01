В Петербурге в связи с протестами арестовали около 40 человек

Суды Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности несколько десятков участников несогласованной с властями акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города.

По информации на 2:40 мск, 40 человек арестованы на сроки от двух до 15 суток. Материалы в отношении них рассматривали Петроградский, Пушкинский и Невские районные суды Петербурга. Еще более 40 человек получили штрафы.

В воскресенье, 31 января в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алесея Навального. По данным «ОВД-Инфо» во время протестов было задержано более 5 тыс. человек, в том числе 1652 человек в Москве и 1159 в Петербурге.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, в Петербурге в несанкционированной акции участвовали не менее 7 тыс. человек. По предварительным данным, в городе задержали более 1 тыс. человек, отметили в аппарате омбудсмена.