Эксперт назвал условия для получения пенсии свыше ₽30 тыс.

Российские пенсионеры, которые получали до 2019 года 25 тыс. руб. в месяц, теперь будут получать более 30 тыс. Об этом заявил руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис в интервью с агентством «Прайм».

По его словам, повышение связано с тем, что в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 17,5 тыс. руб.», — отметил Биезбардис.

Эксперт рассказал, что такие пенсию встречаются редко. и зависят они в основном от размера официальной заработной платы «Чем больше «белая» зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и тем выше его возможная пенсия», — объяснил эксперт. Также Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно увеличить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным сообщал, что в 2021 году пенсии были проиндексированы на 6,3%, что выше уровня инфляции. Министр уточнял, что

пенсию повысили в общей сложности 32 млн человек. Для этой цели власти должны выделить 374 млрд руб.