Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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«Единая Россия» направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда», — пояснил Исаев.

Он уточнил, что предложения фракции предусматривают два варианта действий: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров и поэтапная.

Он пояснил, что на случай, если не удастся реализовать «самый лучший вариант», партия выдвинула компромиссные предложения.

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