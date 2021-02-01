Песков на вопрос о «дворце» исключил посещение Путиным частных строек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, посещал ли Владимир Путин «дворец» под Геленджиком. Ранее бенефициаром дворца себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг.
«Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — сказал Песков.
19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) опубликовал фильм-расследование о «дворце» в Геленджике.Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.
Путин заявил, что «дворец» ни ему, ни кому-то из его близких родственников не принадлежит. По словам главы государства, тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет, и за эти годы должны были остаться документы, связанные с этим имуществом.