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Политика ,  
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Песков на вопрос о «дворце» исключил посещение Путиным частных строек

Кадр из расследования
Кадр из расследования (Фото: Алексей Навальный / YouTube)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, посещал ли Владимир Путин «дворец» под Геленджиком. Ранее бенефициаром дворца себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг.

«Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — сказал Песков.

Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» под Геленджиком
Политика
Аркадий Ротенберг

19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) опубликовал фильм-расследование о «дворце» в Геленджике.Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Путин заявил, что «дворец» ни ему, ни кому-то из его близких родственников не принадлежит. По словам главы государства, тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет, и за эти годы должны были остаться документы, связанные с этим имуществом.

Что власти и Навальный говорили про «дворец» под Геленджиком
Политика

Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром комплекса под Геленджиком в интервью Mash. «Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — сказал бизнесмен. Он также добавил, что не сразу сообщил о том, что является владельцем «дворца» из-за «человеческого фактора». По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте «апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат». «Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — отметил он.

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ВГТРК назвала «дворец» под Геленджиком апарт-отелем
Политика
Кадр из расследования

В ФСО в ответ на запрос РБК заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет охраняемых ведомством объектов и служба не вводила там каких-либо запретов и ограничений. В ФСБ РБК сообщили, что бесполетная зона над мысом Идокопас была установлена в связи с «возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» на территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Дмитрий Песков Владимир Путин Геленджик дворец
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ВГТРК назвала «дворец» под Геленджиком апарт-отелем
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