Песков на вопрос о «дворце» исключил посещение Путиным частных строек

Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром комплекса под Геленджиком в интервью Mash. «Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — сказал бизнесмен. Он также добавил, что не сразу сообщил о том, что является владельцем «дворца» из-за «человеческого фактора». По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте «апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат». «Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — отметил он.

В ФСО в ответ на запрос РБК заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет охраняемых ведомством объектов и служба не вводила там каких-либо запретов и ограничений. В ФСБ РБК сообщили, что бесполетная зона над мысом Идокопас была установлена в связи с «возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» на территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.