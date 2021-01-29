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ВГТРК назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем

Съемочная группа телеканала «Россия 1» вслед за корреспондентами Telegram-канала Mash побывала в «дворце Путина» под Геленджиком
Кадр из расследования
Кадр из расследования (Фото: Алексей Навальный / YouTube)

Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры видеосъемки из «дворца» под Геленджиком, куда пустили съемочную группу Александра Рогаткина. Канал анонсировал полный сюжет в программе «Вести».

Мужчина, которого Рогаткин представил как представителя застройщика, рассказал, что это не «дворец», а гостиница. Фамилию, имя и должность собеседника журналист при этом не назвал.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — ответил собеседник ВГТРК.

Позже Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу внутрь пустили по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть. «Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет», — отметил Рогаткин.

Mash показал видео из «дворца в Геленджике»
Политика
Кадр из расследования

За несколько часов до выхода репортажа  ВГТРК Телеграм-канал Mash показал сюжет из этого здания. Mach утверждал, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением». На короткой записи было видно несколько помещений, внутри которых идут строительные работы — они представляют собой бетонные коробки без облицовки.

Руководитель отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) Мария Певчих, комментируя видео MASH в Twitter, поблагодарила телеграм-канал «за показанную вблизи аквадискотеку». «Они подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень. Спасибо, конечно, но мы и так это знали», — написала она. В фильме ФБК утверждалось, что из-за ошибок при проектировании внутри здания возникла плесень, и внутреннюю отделку пришлось делать заново.

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Фильм Алексея Навального об этом объекте, который оппозиционер назвал «дворцом Путина», набрал на YouTube уже больше 100 млн просмотров. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Президент Владимир Путин заявил, что не имеет к этом объекту никакого отношения. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин. Президент отметил, что фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Путин отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т.д.

Что власти и Навальный говорили про «дворец» под Геленджиком
Политика


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком. По словам Пескова этот объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — сказал Песков.

В фильме Навального говорилось, что дворец охраняет Федеральная служба охраны и над ним объявлена зона, закрытая для полетов.  В ФСО после выхода фильма заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, которые они охраняют и добавили, что ФСО не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

ФСБ заявила, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. В службе пояснили, что причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Навальный дворец Владимир Путин Геленджик Идокопас
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