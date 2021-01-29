ВГТРК назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем

За несколько часов до выхода репортажа ВГТРК Телеграм-канал Mash показал сюжет из этого здания. Mach утверждал, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением». На короткой записи было видно несколько помещений, внутри которых идут строительные работы — они представляют собой бетонные коробки без облицовки.

Руководитель отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) Мария Певчих, комментируя видео MASH в Twitter, поблагодарила телеграм-канал «за показанную вблизи аквадискотеку». «Они подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень. Спасибо, конечно, но мы и так это знали», — написала она. В фильме ФБК утверждалось, что из-за ошибок при проектировании внутри здания возникла плесень, и внутреннюю отделку пришлось делать заново.

Фильм Алексея Навального об этом объекте, который оппозиционер назвал «дворцом Путина», набрал на YouTube уже больше 100 млн просмотров. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Президент Владимир Путин заявил, что не имеет к этом объекту никакого отношения. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин. Президент отметил, что фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Путин отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т.д.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком. По словам Пескова этот объект не имеет отношения к Кремлю и его владельцами являются частные лица. «Очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», — сказал Песков.

В фильме Навального говорилось, что дворец охраняет Федеральная служба охраны и над ним объявлена зона, закрытая для полетов. В ФСО после выхода фильма заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, которые они охраняют и добавили, что ФСО не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

ФСБ заявила, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. В службе пояснили, что причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».