ФСО заявило об отсутствии охраняемых объектов в районе Геленджика

Фото: Dario Lopez-Mills / AP

В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения, следует из ответа ФСО на запрос РБК. В фильме Алексея Навального о «дворце Путина» говорится, что комплекс охраняют сотрудники спецслужб.

На территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны (ФСО). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК. Там добавили, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

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