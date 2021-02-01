Отравление Навального , 01 фев, 13:19
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Суд оштрафовал Юлию Навальную на ₽20 тыс. за акцию 31 января
Юлия Навальная
Щербинский районный суд города Москвы признал супругу Алексея Навального Юлию виновной в участии в несанкционированном митинге 31 января в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП России «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения».
«Ей [Юлии Навальной] назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.
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