Суд оштрафовал Юлию Навальную на ₽20 тыс. за акцию 31 января

Юлия Навальная (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Щербинский районный суд города Москвы признал супругу Алексея Навального Юлию виновной в участии в несанкционированном митинге 31 января в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП России «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения».

«Ей [Юлии Навальной] назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.

Материал дополняется