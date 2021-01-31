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Отравление Навального ,  
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Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве

На площади проходили задержания. Многие люди не могут попасть на поезда и электрички. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных в Москве превысило 1 тыс. человек
Фото: Маргарита Алехина / РБК
Фото: Маргарита Алехина / РБК

Силовики освободили от протестующих участок площади перед Ленинградским вокзалом, передает корреспондент РБК. К площади трех вокзалов часть участников несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального направились от следственного изолятора «Матросская Тишина».

На Комсомольской продолжаются задержания. По громкоговорителю звучат призывы покинуть площадь, ОМОН зачищает территорию, оттесняя людей в подземный переход. Многие люди не могут попасть на поезда и электрички. Орликов переулок перекрыли, ОМОН разворачивает людей в обход.

На выходе с площади был задержан корреспондент РБК Антон Фейнберг. Его задержали, несмотря на то что он предъявил пресс-карту.

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По данным «ОВД-Инфо» по состоянию на 17:31, в России на акциях в поддержку Навального 31 января задержали более 3,6 тыс. человек. В Москве — более 1 тыс. Массовые задержания в столице прошли у СИЗО «Матросская Тишина», а также у станции метро «Сухаревская» и на площади трех вокзалов.

В московском штабе Навального сообщили о завершении акции в Москве. Участники акции прошли колоннами по центру города и дошли до «Матросской Тишины», множество протестующих продолжают оставаться на улицах, сказали в штабе. В 17:44 в Московском метрополитене сообщили, что все станции возобновили работу в штатном режиме.

Изначально акция в Москве в поддержку Навального должна была состояться на центральных улицах, точкой сбора были объявлены Лубянка и Старая площадь, однако улицы перекрыли. Днем соратники Навального начали собираться у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская», прошли к площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская Тишина». После разгона протестующих у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов.

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Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В России несогласованные акции в поддержку Навального идут вторые выходные подряд. Оппозиционера арестовали на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) реальным. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

В ходе акций 23 января, согласно данным «ОВД-Инфо», по стране были задержаны более 4 тыс. человек. Официальных данных о числе задержанных не было.

Авторы
Анастасия Батманова, Маргарита Алехина, Антон Фейнберг
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