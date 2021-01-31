Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве

На площади проходили задержания. Многие люди не могут попасть на поезда и электрички. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных в Москве превысило 1 тыс. человек

Фото: Маргарита Алехина / РБК

Силовики освободили от протестующих участок площади перед Ленинградским вокзалом, передает корреспондент РБК. К площади трех вокзалов часть участников несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального направились от следственного изолятора «Матросская Тишина».

На Комсомольской продолжаются задержания. По громкоговорителю звучат призывы покинуть площадь, ОМОН зачищает территорию, оттесняя людей в подземный переход. Многие люди не могут попасть на поезда и электрички. Орликов переулок перекрыли, ОМОН разворачивает людей в обход.

На выходе с площади был задержан корреспондент РБК Антон Фейнберг. Его задержали, несмотря на то что он предъявил пресс-карту.

Video

По данным «ОВД-Инфо» по состоянию на 17:31, в России на акциях в поддержку Навального 31 января задержали более 3,6 тыс. человек. В Москве — более 1 тыс. Массовые задержания в столице прошли у СИЗО «Матросская Тишина», а также у станции метро «Сухаревская» и на площади трех вокзалов.