Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 28 марта
Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 28 марта. Об этом порталу News.Ykt.Ru сообщили в Городской думе.
«За проголосовали 18 депутатов, семь — против. Таким образом, досрочные выборы главы Якутска состоятся 28 марта нынешнего года», — отметили в пресс-службе.
Ранее на заседании депутаты рассмотрели вопрос о назначении досрочных выборов главы города. Провести выборы 28 марта предложил глава правового управления Якутской городской думы Алексей Доценко.
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей досрочной отставке 11 января, сославшись на проблемы со здоровьем. Она отметила, что после отставки будет работать советником главы города на общественных началах.