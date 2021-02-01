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Политика ,  
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Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 28 марта

Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 28 марта. Об этом порталу News.Ykt.Ru сообщили в Городской думе.

«За проголосовали 18 депутатов, семь — против. Таким образом, досрочные выборы главы Якутска состоятся 28 марта нынешнего года», — отметили в пресс-службе.

Ранее на заседании депутаты рассмотрели вопрос о назначении досрочных выборов главы города. Провести выборы 28 марта предложил глава правового управления Якутской городской думы Алексей Доценко.

Экс-мэр Якутска сообщила о борьбе с онкологией
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Сардана Авксентьева

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о своей досрочной отставке 11 января, сославшись на проблемы со здоровьем. Она отметила, что после отставки будет работать советником главы города на общественных началах.

При уходе с поста Авксентьева добавила, что хочет видеть преемником своего заместителя Евгения Григорьева. Якутская городская дума утвердила его врио мэра 14 января.

Позднее стало известно, что Авксентьеву выписали из онкологического стационара. По ее словам, она все еще находится на больничном, но с февраля намерена приходить в мэрию.

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