Досрочные выборы мэра Якутска назначили на 28 марта

При уходе с поста Авксентьева добавила, что хочет видеть преемником своего заместителя Евгения Григорьева. Якутская городская дума утвердила его врио мэра 14 января.

Позднее стало известно, что Авксентьеву выписали из онкологического стационара. По ее словам, она все еще находится на больничном, но с февраля намерена приходить в мэрию.