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Политика ,  
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Гордума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой

Якутская городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой, которая ранее объявила о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«За» проголосовали 17 депутатов, «против» — 6 депутатов, один воздержался», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы Якутска назначен Евгений Григорьев. 

Глава Якутии поддержал решение Авксентьевой об отставке
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Сардана Авксентьева

11 января Авксентьева объявила об уходе в отставку с должности главы Якутска по состоянию здоровья. 12 января Авксентьева легла в больницу, где ей предстоят несколько операций.

Сардана Авксентьева стала мэром Якутска в сентябре 2018 года. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, став первой женщиной-мэром Якутска.

В середине ноября 2020 года Авксентьева заявила о намерении продать здание мэрии для пополнения бюджета. Экс-мэр заявляла, что городским чиновникам «не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». По словам Авксентьевой, власти готовы построить недорогое здание и переехать туда.

Якутск Городская Дума мэр отставка
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