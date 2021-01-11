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Политика ,  
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Мэр Якутска объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

Сардана Авксентьева в понедельник подаст в гордуму заявление о сложении полномочий. На этой неделе она собирается лечь в больницу, по словам мэра, ей предстоят несколько операций
Сардана Авксентьева  
Сардана Авксентьева   (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в своем Instagram, что решила досрочно уйти в отставку из-за состояния здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365», — написала она. По словам Авксентьевой, 12 января она собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.

«Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — добавила мэр. Позже 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

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Авксентьева заявила также, что хочет видеть своим преемником на посту мэра заместителя главы города Евгения Григорьева: «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него».

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с Авксентьевой вопрос о ее отставке. «Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — написал он в Instagram. Николаев отметил, что направления работы мэра, в том числе вопросы коммунального хозяйства, городского транспорта и социального блока, требуют полной отдачи сил, «и потому быть главой столицы республики это не только физическое, но и моральное сверхнапряжение».

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На сайте администрации Якутска сообщается, что Авксентьева осенью 2020 года прошла плановое медицинское обследование, у нее выявили несоответствие норме ряда анализов. «Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время», — заявили там.

Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за действий на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву стали называть «мэром здорового человека».

В ноябре 2020-го она сообщила о планах продажи здания мэрии в рамках программы по пополнению бюджета и переезда администрации на окраину города. Кроме того, по словам чиновницы, в мэрии планировали сократить расходы на поездки чиновников и пользоваться такси вместо служебного транспорта.

В сентябре бывшая сотрудница мэрии Светлана Алтабасова обвинила Авксентьеву в афере с продажей помещений в рамках программы распределения жилья. Глава Якутска отрицала все обвинения.

Автор
Наталия Анисимова
Якутск мэрия отставка
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