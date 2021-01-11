Мэр Якутска объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

Сардана Авксентьева в понедельник подаст в гордуму заявление о сложении полномочий. На этой неделе она собирается лечь в больницу, по словам мэра, ей предстоят несколько операций

Сардана Авксентьева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в своем Instagram, что решила досрочно уйти в отставку из-за состояния здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365», — написала она. По словам Авксентьевой, 12 января она собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.

«Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — добавила мэр. Позже 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Авксентьева заявила также, что хочет видеть своим преемником на посту мэра заместителя главы города Евгения Григорьева: «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него».