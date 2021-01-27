Экс-мэр Якутска сообщила о борьбе с онкологией

Сардана Авксентьева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что ее выписали из онкологического стационара. Об этом она написала в Instagram.

«Меня посещали и тяжелые мысли, но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку)», — отметила Авксентьева.

Она поблагодарила главного врача, хирургов и анестезиолога-реаниматолога больницы за работу и доброе отношение.

По словам Авксентьевой, она все еще находится на больничном, но с февраля пообещала приходить в мэрию, чтобы помочь своей команде.