Экс-мэр Якутска сообщила о борьбе с онкологией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
В США из озера и реки достали 40 автомобилей. Фото Авто, 18:46 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 18:45 Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах Общество, 18:43 Mediascope оценил российскую телеаудиторию последнего боя Макгрегора Спорт, 18:40 Гейтс назвал трату миллиардов долларов страховкой от новой пандемии Общество, 18:38 Российский МИД заявил о назревших переменах в Белоруссии Политика, 18:31 G-energy стали официальным партнером команды Storm Shlemenko Fight Team Пресс-релиз, 18:28 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 18:22 В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 среди детей Общество, 18:20 Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов Общество, 18:13 Как сериал «Бриджертоны» пошатнул наши стереотипы Стиль, 18:10 «Открытие Холдинг» подал иск к своей кипрской структуре на 437 млрд руб. Финансы, 18:09 Медведев допустил разработку новых соглашений на базе СНВ-3 Политика, 18:03 Ядерный договор с США, смягчение мер в Москве. Главные новости РБК Общество, 18:03
Политика ,  
0 

Экс-мэр Якутска сообщила о борьбе с онкологией

Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что ее выписали из онкологического стационара. Об этом она написала в Instagram.

«Меня посещали и тяжелые мысли, но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку)», — отметила Авксентьева.

Она поблагодарила главного врача, хирургов и анестезиолога-реаниматолога больницы за работу и доброе отношение.

Гордума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой
Политика
Фото:Официальный сайт Окружной администрации Якутска

По словам Авксентьевой, она все еще находится на больничном, но с февраля пообещала приходить в мэрию, чтобы помочь своей команде.

Авксентьева объявила о своей досрочной отставке 11 января, назвав в качестве причины проблемы со здоровьем. Тогда она не уточнила, чем болеет, но заявила, что ей предстоит несколько операций. Она также сообщила, что после отставки будет работать советником главы города на общественных началах.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года, обойдя кандидата от партии «Единая Россия».

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем

При уходе с поста мэра политик сказала, что хочет видеть на месте главы Якутска своего заместителя Евгения Григорьева. Якутская городская дума утвердила Григорьева на пост исполняющего обязанности мэра 14 января.

Якутск мэр онкология
Материалы по теме
Глава Якутска сообщила о планах после отставки
Политика
Гордума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой
Политика
Глава Якутска решила продать здание мэрии для пополнения бюджета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter