Глава Якутска сообщила о планах после отставки

Сардана Авксентьева, Евгений Григорьев и Айсен Николаев (Фото: sardanaavksentieva / Facebook)

Мэр Якутска Сардана Авксентьева будет работать советником временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, который был ее первым заместителем. Об этом она написала в Instagram.

«Останусь в рядах городской команды, ровно передам «эстафетную палочку», — написала Авксентьева, отметив, что будет занимать этот пост на общественных началах.

В ходе встречи Авксентьевой с главой Якутии Айсеном Николаевым, в которой участвовал Григорьев, глава республики поддержал кандидатуру последнего на пост временно исполняющего обязанности главы города.

«Спасибо Евгению Григорьеву за готовность взвалить на себя эту ношу и принятое решение баллотироваться на должность главы города», — написала она. Прямые выбора мэра пройдут весной.