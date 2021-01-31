Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру понедельника

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничения парковки в центре Москвы начнут снимать сегодня ночью и завершат к утру понедельника. Об этом говорится в сообщении дептранса.

«Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна», — говорится в сообщении.

Парковка на центральных улицах Москвы была ограничена по требованию полиции 31 января из-за несанкционированных акций протеста. Ограничения были введены в следующих местах:

Моховая улица;

улица Охотный Ряд;

Театральный проезд;

Новая площадь;

Китайгородский проезд;

Москворецкая и Кремлевская набережные.

На этих улицах были установлены запрещающие знаки.