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Отравление Навального ,  
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Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру понедельника

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничения парковки в центре Москвы начнут снимать сегодня ночью и завершат к утру понедельника. Об этом говорится в сообщении дептранса.

«Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна», — говорится в сообщении.

Парковка на центральных улицах Москвы была ограничена по требованию полиции 31 января из-за несанкционированных акций протеста. Ограничения были введены в следующих местах:

  • Моховая улица;
  • улица Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • Новая площадь;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая и Кремлевская набережные.

На этих улицах были установлены запрещающие знаки.

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Акции протеста прошли в Москве и в других городах России в поддержку политика Алексея Навального, которого арестовали в Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии. На них, по данным «ОВД-Инфо» к 19:24, задержали 4445 человек. Наибольшее число задержанных в Москве — 1395 человек.

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Кроме ограничения парковки власти Москвы также закрывали центральные станции метро и рекомендовали ограничить работу ресторанов и розничной торговли на тех улицах, где сторонники Навального ранее объявили проведение акции.

Москва парковки Дептранс протесты
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