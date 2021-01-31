Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру понедельника
Ограничения парковки в центре Москвы начнут снимать сегодня ночью и завершат к утру понедельника. Об этом говорится в сообщении дептранса.
«Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна», — говорится в сообщении.
Парковка на центральных улицах Москвы была ограничена по требованию полиции 31 января из-за несанкционированных акций протеста. Ограничения были введены в следующих местах:
- Моховая улица;
- улица Охотный Ряд;
- Театральный проезд;
- Новая площадь;
- Китайгородский проезд;
- Москворецкая и Кремлевская набережные.
На этих улицах были установлены запрещающие знаки.