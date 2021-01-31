Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ Спорт, 19:11 Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок Общество, 19:06 СМИ узнали о договоренности «Аякса» и «Спартака» по Промесу Спорт, 18:49 В Москве задержали мужа политолога Екатерины Шульман Политика, 18:38 «Челси» одержал первую победу после смены главного тренера Спорт, 18:31 Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России Политика, 18:24 В Москве возобновилась работа закрытых из-за протестов станций метро Политика, 18:19 Россияне остались без медалей в спринте на Кубке мира по лыжным гонкам Спорт, 18:02 В Москве задержали Илью Яшина Политика, 17:56 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 17:54 Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве Политика, 17:52 Протестующих оттеснили с площади трех вокзалов в Москве. Видео Политика, 17:50 Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве Политика, 17:40 МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Политика, 17:36
Отравление Навального ,  
0 

В Москве возобновилась работа закрытых из-за протестов станций метро

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Станции Московского метрополитена возобновили работу в штатном режиме. Об этом говорится в Twitter метрополитена.

Ранее ряд станций Московского метрополитена были закрыты с 8:00 из-за несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 31 января в Москве и других городах России.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Изначально закрылись станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Однако затем по требованию полиции закрыли станции «Сухаревская», «Красные Ворота», «Красносельская» и «Сокольники».

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Алексея Навального арестовали в аэропорту Шереметьево по делу «Ив Роше». ФСИН требует заменить условный срок политику на реальный. Всего на акциях в поддержку политика задержали, по данным «ОВД-Инфо» на 17:45, 3838 человек, из них в Москве 1080.

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — плохой совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию
метро Москва протесты
Материалы по теме
Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве
Политика
В Москве после начала протестов закрыли еще две станции метро
Политика
Протестующих оттеснили с площади трех вокзалов в Москве. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter