В Москве возобновилась работа закрытых из-за протестов станций метро

Фото: Владислав Шатило / РБК

Станции Московского метрополитена возобновили работу в штатном режиме. Об этом говорится в Twitter метрополитена.

Ранее ряд станций Московского метрополитена были закрыты с 8:00 из-за несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 31 января в Москве и других городах России.

Изначально закрылись станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Однако затем по требованию полиции закрыли станции «Сухаревская», «Красные Ворота», «Красносельская» и «Сокольники».