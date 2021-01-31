Михаил и Екатерина Шульман (Фото: eschulmann / Twitter)

На несогласованной акции протеста в Москве задержали мужа политолога Екатерины Шульман. Об этом она заявила РБК.

«Моего мужа (Михаила Шульмана. — РБК) остановили для проверки документов, теперь везут нас с еще тремя такими задержанными в ОВД «Басманный». Я со своим мужем поехала сама, по своей воле. Ничего не предъявляют, говорят просто, что «фейсконтроль» сработал. Ждем адвокатов от «Агоры», — рассказала Шульман.

Ранее в Москве были задержаны политик Илья Яшин и жена Алексея Навального Юлия.

31 января в Москве и в других городах России прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, которого ФСИН обвиняет в нарушении правил отбывания испытательного срока и требует для него замены наказания по делу «Ив Роше» (3,5 года) с условного срока на реальный. Навального задержали и арестовали на 30 суток после возвращения из Германии, где политик с августа проходил лечение после отравления. Суд рассмотрит ходатайство о замене срока на реальный 2 февраля.