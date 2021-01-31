В Москве задержали Илью Яшина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на ЧЕ Спорт, 19:11 Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок Общество, 19:06 СМИ узнали о договоренности «Аякса» и «Спартака» по Промесу Спорт, 18:49 В Москве задержали мужа политолога Екатерины Шульман Политика, 18:38 «Челси» одержал первую победу после смены главного тренера Спорт, 18:31 Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России Политика, 18:24 В Москве возобновилась работа закрытых из-за протестов станций метро Политика, 18:19 Россияне остались без медалей в спринте на Кубке мира по лыжным гонкам Спорт, 18:02 В Москве задержали Илью Яшина Политика, 17:56 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 17:54 Силовики вытеснили протестующих от Ленинградского вокзала в Москве Политика, 17:52 Протестующих оттеснили с площади трех вокзалов в Москве. Видео Политика, 17:50 Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве Политика, 17:40 МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Политика, 17:36
Отравление Навального ,  
0 

В Москве задержали Илью Яшина

Фото: IlyaYashin / Twitter
Фото: IlyaYashin / Twitter

В Москве задержали политика Илью Яшина. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Целая спецоперация, чтобы нас задержать», — прокомментировал политик свое задержание. По его словам, его везут в отдел полиции.

«Мы с Андреем Пивоваровым. Нас задерживает полиция. Здесь пять сотрудников ОМОНа, двое оперативников центра «Э» и несколько сотрудников ДПС. Наш автомобиль блокируют, ничего не говорят, кроме того, что от нас требуют проследовать в отдел, где будут составлять протокол», — заявил РБК Илья Яшин.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее на несогласованной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального были задержаны журналист Сергей Пархоменко и жена Навального Юлия. Всего, по данным «ОВД-Инфо» на 17:31 мск, задержали 3614 человек, из них 1013 в Москве.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — плохой совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию

В Москве и других городах России 31 января проходят акции протеста в поддержку Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию. ФСИН требует поменять условный срок политика по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный. Сейчас политик находится в СИЗО № 1 «Матросская Тишина».

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Илья Яшин протесты задержания Москва
Материалы по теме
Правозащитники сообщили более чем об 1 тыс. задержанных в Москве
Политика
В Москве задержали Юлию Навальную
Политика
Правозащитники сообщили более чем о 3 тыс. задержанных на акциях протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter