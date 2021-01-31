В Москве задержали Илью Яшина

Фото: IlyaYashin / Twitter

В Москве задержали политика Илью Яшина. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Целая спецоперация, чтобы нас задержать», — прокомментировал политик свое задержание. По его словам, его везут в отдел полиции.

«Мы с Андреем Пивоваровым. Нас задерживает полиция. Здесь пять сотрудников ОМОНа, двое оперативников центра «Э» и несколько сотрудников ДПС. Наш автомобиль блокируют, ничего не говорят, кроме того, что от нас требуют проследовать в отдел, где будут составлять протокол», — заявил РБК Илья Яшин.