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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России

Более 4 тыс. человек, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны на акциях на прошлых выходных, однако тогда о таком числе задержанных в организации объявили только после подсчетов спустя несколько дней
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15 мск.

Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).

В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.

Более 4 тыс. человек были задержаны на акции в поддержку Навального на прошлых выходных, однако о таком числе задержанных в «ОВД-Инфо» сообщили только через несколько дней после акции. Власти не предоставили своих данных о числе задержанных.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Москве протестующие собирались у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская», прошли к площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская Тишина», где начались массовые задержания. После разгона протестующих у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов.

В Санкт-Петербурге протестующие собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января вся магистраль была перекрыта. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь, где произошли стычки с полицейскими. Из-за столкновений в отношении участника акции завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).

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Навального арестовали на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвиняет его в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) реальным. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

Автор
Анастасия Батманова
протесты задержания
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