Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России

Более 4 тыс. человек, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны на акциях на прошлых выходных, однако тогда о таком числе задержанных в организации объявили только после подсчетов спустя несколько дней

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15 мск.

Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).

В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.

Более 4 тыс. человек были задержаны на акции в поддержку Навального на прошлых выходных, однако о таком числе задержанных в «ОВД-Инфо» сообщили только через несколько дней после акции. Власти не предоставили своих данных о числе задержанных.