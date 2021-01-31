В Москве задержали несколько десятков участников акции оппозиции

Станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыты по требованию полиции, сообщил Департамент транспорта столицы. Сотрудники правоохранительных органов одновременно перекрыли сквер в районе «Сухаревской», чтобы не допустить прохода людей в сторону Лермонтовской площади.
По словам корреспондента РБК, часть людей, собравшихся в районе метро «Красные ворота», двинулась в сторону Курского вокзала.
На Пушкинской площади, Лубянке, Чистых прудах, Трубной площади выставлены кордоны полиции, пройти через которые можно только предъявив удостоверение с места работы. От журналистов требуют редакционное задание и удостоверение сотрудника СМИ. На одном из постов журналиста РБК не пустили без жилетки с надписью «Пресса», сославшись на «только что поступившие распоряжения».
По словам корреспондента РБК, в районе перекрытой Лубянской площади на улицах практически нет людей.
Ранее власти сообщили, что с 8 утра 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка.
Уже после начала несанкционированных акций была закрыта станция «Трубная».
Первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк сообщал, что будут закрыты часть кафе и ресторанов в центре города.
По данным «ОВД-Инфо» на 11:39, всего по стране в ходе несогласованных акций 31 января были задержаны 465 человек.
Прошлые несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, в том числе свыше 1,5 тыс. — в Москве. Власти официальной информации о числе задержанных не предоставляли.
Авторы
Елена Чернышова, Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова, Владислав Шатило