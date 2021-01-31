В Москве задержали несколько десятков участников акции оппозиции

Доступ в центр города перекрыли сотрудники полиции и Росгвардии. Задержания начались на Сухаревской площади

Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Корреспонденты РБК сообщают о том, что несколько десятков человек задержали на Сухаревской площади.

По данным «ОВД-инфо» всего в столице к 12:50 задержаны 100 человек.

К станции метро «Сухаревская» стянуты десятки полицейских. Часть людей попыталась скрыться во дворе церкви Троицы в Листах, но и там их начали задерживать.

Среди задержанных оказался в том числе и член СПЧ Николай Сванидзе, который вскоре был отпущен.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы насчитали около 300 участников несогласованной акции, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота», передает ТАСС.