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В Москве задержали несколько десятков участников акции оппозиции

Доступ в центр города перекрыли сотрудники полиции и Росгвардии. Задержания начались на Сухаревской площади
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Корреспонденты РБК сообщают о том, что несколько десятков человек задержали на Сухаревской площади.

По данным «ОВД-инфо» всего в столице к 12:50 задержаны 100 человек.

К станции метро «Сухаревская» стянуты десятки полицейских. Часть людей попыталась скрыться во дворе церкви Троицы в Листах, но и там их начали задерживать.

Среди задержанных оказался в том числе и член СПЧ Николай Сванидзе, который вскоре был отпущен.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы насчитали около 300 участников несогласованной акции, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота», передает ТАСС.

Станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыты по требованию полиции, сообщил Департамент транспорта столицы. Сотрудники правоохранительных органов одновременно перекрыли сквер в районе «Сухаревской», чтобы не допустить прохода людей в сторону Лермонтовской площади.

По словам корреспондента РБК, часть людей, собравшихся в районе метро «Красные ворота», двинулась в сторону Курского вокзала.

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На Пушкинской площади, Лубянке, Чистых прудах, Трубной площади выставлены кордоны полиции, пройти через которые можно только предъявив удостоверение с места работы. От журналистов требуют редакционное задание и удостоверение сотрудника СМИ. На одном из постов журналиста РБК не пустили без жилетки с надписью «Пресса», сославшись на «только что поступившие распоряжения».

По словам корреспондента РБК, в районе перекрытой Лубянской площади на улицах практически нет людей.

Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж
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Ранее власти сообщили, что с 8 утра 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка.

Уже после начала несанкционированных акций была закрыта станция «Трубная».

Первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк сообщал, что будут закрыты часть кафе и ресторанов в центре города.

По данным «ОВД-Инфо» на 11:39, всего по стране в ходе несогласованных акций 31 января были задержаны 465 человек.

Прошлые несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, в том числе свыше 1,5 тыс. — в Москве. Власти официальной информации о числе задержанных не предоставляли.
 

Авторы
Елена Чернышова, Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова, Владислав Шатило
Москва Алексей Навальный задержания
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