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В Москве за сутки выявили 2284 случая COVID-19

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве за последние сутки выявили 2284 случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число больных COVID-19 в столице снижается уже четвертый день подряд. Умерли за последние сутки 66 человек, выздоровели 5 502.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 930 072 случая заражения COVID-19, умерли 13 434 человек, выздоровели 814 728.

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