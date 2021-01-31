Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

300 тыс. жителей столицы уже получили вакцину, еще полмиллиона человек записались на вакцинацию. Ранее Собянин говорил, что COVID-19 переболели более половины жителей Москвы

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В Москве вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 300 тыс. человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на вакцинацию записались еще около 500 тыс. жителей города. «На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», — сообщил Собянин.

29 января он заявлял, что COVID-19 переболели уже больше половины жителей Москвы. «По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые проводим, больше половины москвичей переболело. Те люди, которые знают, что они переболели — им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла, об этом говорят и врачи», — говорил Собянин.

Мэр отметил, что приобретенный после болезни иммунитет сохраняется долго, о чем говорят данные о повторных заболеваниях — их менее 1%. Переболевшим Собянин посоветовал отложить вакцинацию до осени, перед сезонной вспышкой ОРВИ.