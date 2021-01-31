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Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

300 тыс. жителей столицы уже получили вакцину, еще полмиллиона человек записались на вакцинацию. Ранее Собянин говорил, что COVID-19 переболели более половины жителей Москвы
Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС
Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС

В Москве вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 300 тыс. человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на вакцинацию записались еще около 500 тыс. жителей города. «На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», — сообщил Собянин.

29 января он заявлял, что COVID-19 переболели уже больше половины жителей Москвы. «По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые проводим, больше половины москвичей переболело. Те люди, которые знают, что они переболели — им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла, об этом говорят и врачи», — говорил Собянин.

Собянин назвал долю переболевших коронавирусом москвичей
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мэр отметил, что приобретенный после болезни иммунитет сохраняется долго, о чем говорят данные о повторных заболеваниях — их менее 1%. Переболевшим Собянин посоветовал отложить вакцинацию до осени, перед сезонной вспышкой ОРВИ.

По словам Собянина, дальнейшее смягчение введенных в связи с коронавирусом ограничений в Москве напрямую зависит от соблюдения гражданами санитарных требований. Мэр заявил, что власти будут в первую очередь снимать карантин с организаций торговли и общепита.

При этом он напомнил, что в больницах остается значительное количество пациентов с COVID-19. По данным на 30 января, в Москве зафиксировали 927 тыс. случаев заражения, 13,3 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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