В России за сутки выявили более 18 тыс. заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявили 18 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в стране заболели 3,85 млн человек. Больше всего новых инфицированных в следующих регионах:
- Москва (2284);
- Санкт-Петербург (2160);
- Московская область (1082);
- Нижегородская область (464)
- Воронежская область (375);
Умерли от коронавируса за последние сутки 485 человек. По данным оперштаба, общее количество смертей составляет 73,1 тыс. При этом Росстат насчитал с апреля по ноябрь 2020 года 116 тыс. умерших. Разница объясняется другой методологией подсчета. Росстат включает в свою статистику случаи, когда коронавирус был выявлен уже после смерти, а также летальные исходы от других болезней на фоне COVID-19.