Эксперты сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС

Эксперты из независимой комиссии по оценке глобальных мер по борьбе с COVID-19 считают необходимым провести реформу ВОЗ и увеличить финансирование организации. К этому может подтолкнуть пандемия коронавируса, считают они

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Эксперты независимой комиссии, созданной для оценки глобальных мер по борьбе с коронавирусом, сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает Reuters. По их мнению, пандемия может ускорить необходимую реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так же как в свое время чернобыльская катастрофа вызвала изменения в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Комиссия под председательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф была создана в июле 2020 года. Эксперты считают, что ВОЗ недостаточно финансируется и требует реформы, что позволило бы ей обладать ресурсами для более эффективного реагирования на вспышки смертельных заболеваний.

Джонсон-Серлиф и Кларк ранее не раз отмечали, что возможности ВОЗ ограничены. По их словам, пандемия показала необходимость реформировать организацию, увеличить финансирование и наделить ВОЗ полномочиями по обеспечению соблюдения международных правил здравоохранения. «Наступил ли [чернобыльский] момент для ВОЗ и глобальной системы здравоохранения?» — задалась вопросом Кларк, добавив, что государствам — членам организации «придется смириться с этим».

15 января независимая комиссия представила отчет (.pdf), в котором говорилось, что власти Китая должны были предпринять более серьезные меры для сдерживания вспышки COVID-19. Кроме того, эксперты раскритиковали ВОЗ за то, что поздно признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.