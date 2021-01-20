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Эксперты сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС

Эксперты из независимой комиссии по оценке глобальных мер по борьбе с COVID-19 считают необходимым провести реформу ВОЗ и увеличить финансирование организации. К этому может подтолкнуть пандемия коронавируса, считают они
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Эксперты независимой комиссии, созданной для оценки глобальных мер по борьбе с коронавирусом, сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает Reuters. По их мнению, пандемия может ускорить необходимую реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так же как в свое время чернобыльская катастрофа вызвала изменения в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Комиссия под председательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф была создана в июле 2020 года. Эксперты считают, что ВОЗ недостаточно финансируется и требует реформы, что позволило бы ей обладать ресурсами для более эффективного реагирования на вспышки смертельных заболеваний.

Reuters узнал о плане Берлина и Парижа реформировать ВОЗ на фоне COVID-19
Политика
Фото:Amanda Perobelli / Reuters

Джонсон-Серлиф и Кларк ранее не раз отмечали, что возможности ВОЗ ограничены. По их словам, пандемия показала необходимость реформировать организацию, увеличить финансирование и наделить ВОЗ полномочиями по обеспечению соблюдения международных правил здравоохранения. «Наступил ли [чернобыльский] момент для ВОЗ и глобальной системы здравоохранения?» — задалась вопросом Кларк, добавив, что государствам — членам организации «придется смириться с этим».

15 января независимая комиссия представила отчет (.pdf), в котором говорилось, что власти Китая должны были предпринять более серьезные меры для сдерживания вспышки COVID-19. Кроме того, эксперты раскритиковали ВОЗ за то, что поздно признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в ответ назвала некоторые выводы из отчета «не соответствующими фактам» и выступила в защиту действий Пекина в самом начале распространения вируса, когда COVID-19 впервые обнаружили в городе Ухань. По словам представителя комиссии, «чрезвычайные меры общественного здравоохранения» были приняты, когда еще не было известно, как быстро передается инфекция, но это позволило «выиграть драгоценное время для Китая и всего мира в борьбе с вирусом».

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В августе 2020 года Reuters сообщил, что на фоне пандемии власти Германии и Франции предложили расширить полномочия и увеличить финансирование ВОЗ. Несколько месяцев спустя агентство написало, что правительство ФРГ разработало проект реформы организации. Среди прочего Берлин предложил повысить «прозрачность национального соблюдения» международных медико-санитарных правил.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
коронавирус Чернобыльская АЭС ВОЗ реформа
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