«Британский» штамм коронавируса выявили во Франции и в Японии

Новый, более заразный вид коронавируса, который впервые выявили в Великобритании, попал в Японию и во Францию. Власти этих стран сообщили о появлении первых зараженных.

Как пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на Главное управление здравоохранения государства, первый случай заболевания «британским» штаммом зарегистрировали в городе Тур. Заразился гражданин Франции, проживающий в Великобритании и вернувшийся из Лондона 19 декабря. У пациента нет симптомов, его поместили на карантин.

Министерство здравоохранения Японии сообщило о пяти зараженных новым видом коронавируса, передает японская телерадиокомпания NHK. Все они вернулись из Великобритании. Сейчас больные изолированы.

Власти Великобритании заявили о появлении мутации коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее более известного вида. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюг указал, что новый вариант, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом, как сейчас известно, на тяжесть заболевания мутация не влияет.