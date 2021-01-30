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Главреда «Медиазоны» оставили в ОВД до суда

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: apologia / Telegram)

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова оставляют в изоляторе временного содержания на сутки до суда. Об этом РБК сообщил его адвокат Алан Гамазов.

Как передает «Медиазона», Смирнову вменяют нарушение законодательства о митингах.

«Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — заявил журналист изданию.

О задержании Смирнова стало известно ранее 30 января. Гамазов сообщил РБК, что журналист находится в Тверском отделе полиции. 27 января в его квартире в Алтуфьево прошли обыски и сотрудники полиции изъяли жесткий диск.

В Москве, как и в других городах России, 23 января состоялась несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток за нарушение правил условного осуждения по делу «Ив Роше».

В Екатеринбурге возбудили два дела после акции 23 января
Общество
Екатеринбург, 23 января 2021 года

В некоторых городах акции сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. В «ОВД-Инфо» отметили, что всего в ходе акций был задержан 4051 человек, МВД численности задержанных по всей стране не раскрывало. Были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам.

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Позднее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире Навального, у его жены Юлии Навальной, брата Олега Навального, у соратников оппозиционера, а также в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

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