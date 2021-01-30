Главреда «Медиазоны» оставили в ОВД до суда

Сергей Смирнов (Фото: apologia / Telegram)

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова оставляют в изоляторе временного содержания на сутки до суда. Об этом РБК сообщил его адвокат Алан Гамазов.

Как передает «Медиазона», Смирнову вменяют нарушение законодательства о митингах.

«Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — заявил журналист изданию.

О задержании Смирнова стало известно ранее 30 января. Гамазов сообщил РБК, что журналист находится в Тверском отделе полиции. 27 января в его квартире в Алтуфьево прошли обыски и сотрудники полиции изъяли жесткий диск.

В Москве, как и в других городах России, 23 января состоялась несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток за нарушение правил условного осуждения по делу «Ив Роше».