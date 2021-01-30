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В Екатеринбурге возбудили два дела после акции 23 января

Екатеринбург, 23 января 2021 года
Екатеринбург, 23 января 2021 года (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Екатеринбурге после несогласованной акции протеста 23 января возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК России.

По версии следствия, двое мужчин 1996 и 1997 года рождения, находясь в сквере в честь 275-летия города Екатеринбурга на акции протеста, применили силу в отношении сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.

Следователи полагают, что эти действия были совершены умышленно «для воспрепятствования деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка».

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В отношении двоих мужчин были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Сейчас оба фигуранта задержаны.

В Екатеринбурге и других городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию. Акции в некоторых городах сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. Позднее были возбуждены уголовные дела, в том числе о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций 23 января задержали 4051 человека. МВД данные о задержанных по всей стране не раскрывало.

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