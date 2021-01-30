В Екатеринбурге возбудили два дела после акции 23 января

Екатеринбург, 23 января 2021 года (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Екатеринбурге после несогласованной акции протеста 23 января возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК России.

По версии следствия, двое мужчин 1996 и 1997 года рождения, находясь в сквере в честь 275-летия города Екатеринбурга на акции протеста, применили силу в отношении сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.

Следователи полагают, что эти действия были совершены умышленно «для воспрепятствования деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка».

В отношении двоих мужчин были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).