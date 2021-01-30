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Правительство проиндексировало социальные пособия

С февраля размер социальных пособий для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России, граждан, пострадавших на производстве, вырастет на 4,9%. Индексация также коснется выплат для семей с детьми
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Индексация затронет выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме того, выплаты увеличатся и для некоторых пособий, положенных семьям с детьми. «В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили в кабмине.

В прошлом году размер индексации федеральных социальных пособий составил 3%. В 2019 году пособия увеличились на 4,3%.

В России с 2018 года был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля. Размер индексации рассчитывается из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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В начале января Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%, что выше уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 руб. и с учетом индексации составит 17 541 руб. Пенсию повысили в общей сложности 32 млн человек.

Президент Владимир Путин поручил правительству до февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, которая была отменена в 2015 году. Главным условием для ее возобновления он назвал бюджетную обеспеченность. При этом президент отметил, что в современных условиях, особенно во времена пандемии, индексация крайне важна.

По данным Росстата, в 2020 году на фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Правительство ожидало их снижения на 3%. Численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января—сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,2 млн человек, или 13,1% населения).

Авторы
Роман Котерев, Наталия Анисимова
социальные выплаты индексация пособия Михаил Мишустин
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