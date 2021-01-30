Правительство проиндексировало социальные пособия

С февраля размер социальных пособий для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России, граждан, пострадавших на производстве, вырастет на 4,9%. Индексация также коснется выплат для семей с детьми

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Индексация затронет выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, выплаты увеличатся и для некоторых пособий, положенных семьям с детьми. «В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили в кабмине.

В прошлом году размер индексации федеральных социальных пособий составил 3%. В 2019 году пособия увеличились на 4,3%.