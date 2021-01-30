В Росздравнадзоре напомнили об отсутствии платы за вакцинацию от COVID-19

В России вакцина против коронавирусной инфекции распространяется по медицинским учреждениям на бесплатной основе и в свободную продажу не поступает. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что требование оплатить стоимость препарата от коронавируса является незаконным. При этом в Росздравнадзоре уточнили, что вакцинацию могут проводить только организации с лицензией на медицинскую деятельность.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ранее вакцина была доступна только для определенных категорий граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что вакцинация будет производиться бесплатно, на добровольной основе.

В настоящее время в России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По словам Голиковой, «уже на подходе» третий препарат от Центра Чумакова, который может поступить в гражданский оборот уже в феврале.