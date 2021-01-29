Медведев допустил блокировку своих аккаунтов в западных соцсетях

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что его аккаунты могут заблокировать в зарубежных социальных сетях, хотя ранее такие меры обходили его стороной. Об этом политик рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений», — указал он, отметив, что ранее в соцсетях неоднократно банили его коллег.

Медведев добавил, что угроза блокировки не влияет на содержание его постов. «Никак не влияет, потому что мы их [западные соцсети] таким образом проверяем», — сказал он.

Медведев отметил, передает ТАСС, что зарубежные интернет-компании поступают несправедливо по отношению к своим пользователям, единолично решая, от какой информации их оградить. Медведев сообщил, что в этом вопросе они руководствуются внутренними правилами, а не общим законодательством.