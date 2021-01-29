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Медведев допустил блокировку своих аккаунтов в западных соцсетях

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что его аккаунты могут заблокировать в зарубежных социальных сетях, хотя ранее такие меры обходили его стороной. Об этом политик рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений», — указал он, отметив, что ранее в соцсетях неоднократно банили его коллег.

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Фото:Kham / Reuters

Медведев добавил, что угроза блокировки не влияет на содержание его постов. «Никак не влияет, потому что мы их [западные соцсети] таким образом проверяем», — сказал он. 

Медведев отметил, передает ТАСС, что зарубежные интернет-компании поступают несправедливо по отношению к своим пользователям, единолично решая, от какой информации их оградить. Медведев сообщил, что в этом вопросе они руководствуются внутренними правилами, а не общим законодательством.

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«Скажем по-честному, капитализация всех этих компаний, о которых мы с вами говорим, измеряемая в сотнях миллиардов долларов, связана с количеством подписчиков, а они принимают решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними», — указал на дисбаланс Медведев.

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Тема блокировки в западных соцсетях получила новый импульс после массового бана страниц экс-президента США Дональда Трампа. Противники американского политика обвинили его в провоцировании беспорядков, после того как сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Захват конгресса закончился гибелью пяти человек. После этого Трампа навсегда заблокировали в Twitter, работу связанных с ним аккаунтов ограничивали в Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch.

Из россиян под блокировки в этом году уже попали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и бизнесмен Евгений Пригожин.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рогозина забанили на сутки в Facebook, по его словам, из-за «нарушения общественных норм», после того как он в ответ экс-послу США в России Майклу Макфолу написал, что «американцы окончательно охамели», и призвал их не вмешиваться во внутренние дела России.

Компания Пригожина «Конкорд» сообщила, что аккаунты бизнесмена навсегда заблокировали в Facebook и Twitter без объяснения причин. В «Конкорде» утверждают, что дело в комментарии Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров.

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