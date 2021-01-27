Собянин заявил о двойном запасе коек для больных COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В столице сформирован почти двойной запас свободных коек для заболевших COVID-19, часть переоборудованных клиник на фоне улучшения ситуации вернут к обычной работе. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», — пояснил он.

По словам Собянина, именно запас прочности столичного здравоохранения позволил снять часть ограничений в городе.

Ранее мэр уточнял, что в Москве впервые с июня прошлого года свободно более 50% коечного фонда, выделенного под зараженных коронавирусом. «Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад», — заявил Собянин.