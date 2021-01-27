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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о двойном запасе коек для больных COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В столице сформирован почти двойной запас свободных коек для заболевших COVID-19, часть переоборудованных клиник на фоне улучшения ситуации вернут к обычной работе. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», — пояснил он.

Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По словам Собянина, именно запас прочности столичного здравоохранения позволил снять часть ограничений в городе. 

Ранее мэр уточнял, что в Москве впервые с июня прошлого года свободно более 50% коечного фонда, выделенного под зараженных коронавирусом. «Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад», — заявил Собянин.

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За последние сутки в столице выявили 1837 новых зараженных, это минимальный суточный прирост с 26 сентября. Общее число заболевших в городе выросло до 919 662 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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