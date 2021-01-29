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Лукашенко назвал себя не святым

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что совершал ошибки и не был святым, сообщается на сайте президента страны.

«Я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки», — сказал он. Ошибки глава государства назвал не системными и добавил, что ему нечего стыдиться.

Говоря о протестах, Лукашенко отметил, что выражать мнение можно и нужно, не переходя при этом черту закона. «Стены университета — не место для политических митингов», — заявил глава государства. Он упомянул «случаи хамства и агрессии» по отношению к преподавателям во время протестов.

Как протестовали рабочие заводов и студенты в Белоруссии. Видео
Политика

Акции протеста в Белоруссии начались после окончания голосования на президентских выборах 9 августа. Протесты вылились в столкновения с силами правопорядка. Западные страны, в отличие от Москвы, не признали результаты выборов и победу Лукашенко, и поддержали его оппонента Светлану Тихановскую, которая после выборов уехала в Литву. Сам президент Белоруссии неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Так, в октябре на протесты и забастовки вышли студенты. Это произошло после окончания срока ультиматума Тихановской, в котором она потребовала отставки Лукашенко и освобождения всех политзаключенных. После этого президент заявил, что таких учащихся следует отчислять из вузов. Позднее он сообщил, что поручил выработать механизм, чтобы решить проблему таких студентов. «Ну выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди. Думаю: ну потеряем же их», — сказал он.

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