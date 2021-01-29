Лукашенко назвал себя не святым

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что совершал ошибки и не был святым, сообщается на сайте президента страны.

«Я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки», — сказал он. Ошибки глава государства назвал не системными и добавил, что ему нечего стыдиться.

Говоря о протестах, Лукашенко отметил, что выражать мнение можно и нужно, не переходя при этом черту закона. «Стены университета — не место для политических митингов», — заявил глава государства. Он упомянул «случаи хамства и агрессии» по отношению к преподавателям во время протестов.

Акции протеста в Белоруссии начались после окончания голосования на президентских выборах 9 августа. Протесты вылились в столкновения с силами правопорядка. Западные страны, в отличие от Москвы, не признали результаты выборов и победу Лукашенко, и поддержали его оппонента Светлану Тихановскую, которая после выборов уехала в Литву. Сам президент Белоруссии неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа.