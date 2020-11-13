Лукашенко поручил решить проблему отчисленных за митинги студентов

Акция солидарности со студентами, задержанными в ходе акций против итогов президентских выборов в Минске (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать механизм, который помог бы решить проблему отчисленных за участие в несогласованных акциях протеста студентов. Об этом, как передает БелТА, Лукашенко сообщил в ходе интервью для СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья.

«Ну выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди. Думаю: ну потеряем же их. Кому они нужны? Слушайте, ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают, но они там не нужны. Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу. Надо посмотреть на этих отчисленных», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, он поручил создать в вузах комиссии, в которые также войдут молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления. Они буду рассматривать заявки о восстановлении студентов.

Ранее Лукашенко потребовал отчислить всех студентов, которые принимали участие на акциях протеста. «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — сказал Лукашенко. По его словам, то же касается и преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».