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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко поручил решить проблему отчисленных за митинги студентов

Акция солидарности со студентами, задержанными в ходе акций против итогов президентских выборов в Минске
Акция солидарности со студентами, задержанными в ходе акций против итогов президентских выборов в Минске (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать механизм, который помог бы решить проблему отчисленных за участие в несогласованных акциях протеста студентов. Об этом, как передает БелТА, Лукашенко сообщил в ходе интервью для СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья.

«Ну выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди. Думаю: ну потеряем же их. Кому они нужны? Слушайте, ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают, но они там не нужны. Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу. Надо посмотреть на этих отчисленных», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, он поручил создать в вузах комиссии, в которые также войдут молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления. Они буду рассматривать заявки о восстановлении студентов.

Ранее Лукашенко потребовал отчислить всех студентов, которые принимали участие на акциях протеста. «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — сказал Лукашенко. По его словам, то же касается и преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».

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Студенты вышли на протесты и забастовки 16 октября после окончания срока ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской, в котором она потребовала отставки Лукашенко и освобождения всех политзаключенных. Учащиеся Белорусского государственного университета начали «сидячую» забастовку в главном корпусе. На акции также вышли студенты БНТУ, БГУИР, БГМУ и МГЛУ.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Оппозиция не признает Лукашенко действующим президентом и требует его отставки. Также Лукашенко не признают президентом страны — члены Евросоюза. Россия не раз выражала поддержку действующему президенту. Лукашенко неоднократно заявлял, что выборы прошли честно и он является законным главой государства.

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