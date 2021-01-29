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Адвокат ответил на сообщения о ₽80 млн в «заначке» Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин назвал фейком сообщения о том, что его подзащитный спрятал от супруги Софьи Кругликовой 80 млн руб., передает ТАСС.

«Это не просто фейк. Мое мнение такое, что перед слушанием дела в кассационной инстанции люди, которые не хотят изменения приговора, то есть его смягчения, начали раскачивать ситуацию. Это полностью выдумано все с начала до конца», — приводит агентство слова адвоката.

Он пояснил, что Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами еще в конце ноября.

О том, что Ефремов спрятал от супруги в ячейку ВТБ «заначку» на сумму в 80 млн руб., сообщал 20 января Telegram-канал Mash. На канале указали, что доступ к этим деньгам Кругликова пыталась получить с момента рассмотрения апелляционной жалобы супруга.

Появились фотографии Михаила Ефремова в СИЗО в Белгороде
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Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Выехав на встречную полосу, его автомобиль врезался на высокой скорости в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска.ру» из Рязанской области Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице, а его вдову, сына и брата признали потерпевшими по делу.

Позже судмедэкспертиза установила, что актер был в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и дал ему восемь лет колонии общего режима. В октябре апелляция сократила этот срок до 7,5 лет. В ноябре актера этапировали в колонию в Белгородской области.

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