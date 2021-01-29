Адвокат ответил на сообщения о ₽80 млн в «заначке» Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин назвал фейком сообщения о том, что его подзащитный спрятал от супруги Софьи Кругликовой 80 млн руб., передает ТАСС.

«Это не просто фейк. Мое мнение такое, что перед слушанием дела в кассационной инстанции люди, которые не хотят изменения приговора, то есть его смягчения, начали раскачивать ситуацию. Это полностью выдумано все с начала до конца», — приводит агентство слова адвоката.

Он пояснил, что Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами еще в конце ноября.

О том, что Ефремов спрятал от супруги в ячейку ВТБ «заначку» на сумму в 80 млн руб., сообщал 20 января Telegram-канал Mash. На канале указали, что доступ к этим деньгам Кругликова пыталась получить с момента рассмотрения апелляционной жалобы супруга.