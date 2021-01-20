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Путин обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Луисом Арсе. Лидеры обсудили сотрудничество двух стран в различных областях, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что президенты подчеркнули важность достигнутых в декабре договоренностей о поставках в Боливию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Президент Боливии решил привиться «Спутником V»
Общество
Луис Арсе

В конце года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с властями Боливии на поставку в страну 2,6 млн доз препарата «Спутник V». В РФПИ отметили, что соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.

В январе государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии зарегистрировало «Спутник V» на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных клинических исследований на территории Боливии.

Препарат «Спутник V» разработал Центр им. Н.Ф. Гамалеи. Эта вакцина против коронавируса стала первой зарегистрированной в мире. Как сообщали в РФПИ, заявки на приобретение препарата поступили от более чем 50 стран.

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