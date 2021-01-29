Генсек ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что получил вакцину против коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

«Я получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире», — написал он, не уточнив производителя вакцины.

В сентябре президент Владимир Путин предложил сотрудникам ООН сделать прививку российской вакциной «Спутник V», пообещав, что поставка препарата будет бесплатной. В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение», а также пообещали изучить его.