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Генсек ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что получил вакцину против коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

«Я получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире», — написал он, не уточнив производителя вакцины.

Генсек ООН оценил роль российской вакцины в борьбе с пандемией COVID-19
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Фото:Alexis Lloret / Getty Images

В сентябре президент Владимир Путин предложил сотрудникам ООН сделать прививку российской вакциной «Спутник V», пообещав, что поставка препарата будет бесплатной. В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение», а также пообещали изучить его.

Вакцинация от коронавируса в ЕС началась в конце декабря. В настоящее время там используются два препарата, применение которых одобрил регулятор. Это вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. В середине января шесть европейских стран пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer. В компании снижение объема поставок объяснили реорганизацией производства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС получит все согласованные с Pfizer партии препарата к концу марта.

Антонио Гутерриш ООН вакцина COVID-19
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