Василий Лановой перенес клиническую смерть

Василий Лановой (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, сообщает Telegram-канал Baza.

«87-летний актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил РБК знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов.

«Главное, что он пережил, будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается», — заявил он.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил РБК, что не располагает информацией о состоянии одного из корифеев своей труппы.