Суд дал пять суток активисту Котову после встречи Навального во Внуково

Константин Котов (слева) (Фото: пресс-служба Солнцевского суда / ТАСС)

Солнцевский районный суд Москвы дал пять суток административного ареста активисту Константину Котову, которого ранее задержали за неповиновение полиции. Об этом сообщила РБК пресс-служба суда.

«Котов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — сказали в пресс-службе.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил РБК, что защита обжалует арест. «Апелляционная жалоба будет подана сегодня. Мы считаем, что у нас есть все основания добиваться отмены неправосудного постановления. Котов не совершал правонарушения, которое ему инкриминируется, — неповиновения сотрудникам полиции», — сказал он.

17 января в Россию из Германии после лечения вернулся оппозиционер Алексей Навальный, изначально его самолет должен был приземлиться во Внуково. Там собрались сторонники политика, власти сочли это несанкционированной акцией, начались задержания. Среди задержанных был и Котов. Самолет с Навальным, в итоге, приземлился в аэропорту Шереметьево.