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Политика ,  
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Суд дал пять суток активисту Котову после встречи Навального во Внуково

Константин Котов (слева)
Константин Котов (слева) (Фото: пресс-служба Солнцевского суда / ТАСС)

Солнцевский районный суд Москвы дал пять суток административного ареста активисту Константину Котову, которого ранее задержали за неповиновение полиции. Об этом сообщила РБК пресс-служба суда.

«Котов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — сказали в пресс-службе.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил РБК, что защита обжалует арест. «Апелляционная жалоба будет подана сегодня. Мы считаем, что у нас есть все основания добиваться отмены неправосудного постановления. Котов не совершал правонарушения, которое ему инкриминируется, — неповиновения сотрудникам полиции», — сказал он.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

17 января в Россию из Германии после лечения вернулся оппозиционер Алексей Навальный, изначально его самолет должен был приземлиться во Внуково. Там собрались сторонники политика, власти сочли это несанкционированной акцией, начались задержания. Среди задержанных был и Котов. Самолет с Навальным, в итоге, приземлился в аэропорту Шереметьево.

27 января Котов пропал после того, как вышел в магазин, сообщал «ОВД-Инфо». Позже адвокат «ОВД-Инфо» Мария Эйсмонт сообщила на своей странице в Facebook, что Котова забрали в отделение полиции во Внуково.

18 января суд арестовал Навального на 20 суток по делу «Ив Роше». В субботу, 23 января, в разных городах страны прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера.

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Во Внуково начались задержания
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ходе протестов, согласно данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали 4002 человека по всей стране. Из них 1546 — в Москве и 572 — в Санкт-Петербурге, 171 — в Казани, 100 — в Воронеже. МВД данные о задержаниях не раскрывало.

Ранее активист был осужден за многократные нарушения порядка проведения митингов — по так называемой дадинской статье 212.1 УК. Он был задержан на несогласованной акции в Москве летом 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Изначально Котову дали четыре года колонии, но затем суд смягчил наказание до полутора лет. На свободу активист вышел 16 декабря 2020 года.

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