В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии киножурнала

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Ералаш» продолжит производство фильмов после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского, сообщил РБК продюсер киножурнала Аркадий Григорян.

«Что касается дальнейшей судьбы киножурнала, мы уверены, что на Ералаше вырастет еще не одно поколение зрителей», — сказал он.

Ранее режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев в разговоре с «Газета.Ru» предположил, что киностудия закроется. По его словам, создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском. «Вы не представляете, сколько разного рода «предсказаний» за эти дни пришлось нам услышать. В случае упомянутой вами реплики мы понимаем, что тут имели место глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника. А вот цели, преследуемые другими «экспертами», пусть остаются на их совести», — заявил Григорян, комментируя слова сотрудника киностудии.

Продюсер также рассказал, что на данный момент нет кандидатуры, которая могла бы занять место Грачевского в «Ералаше».