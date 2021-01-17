Общество , 17 янв, 13:56
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Прощание с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Фоторепортаж
Церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Он умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. Проститься с Грачевским пришли, в частности, актеры Дмитрий Харатьян, Эммануил Виторган, Станислав Садальский, телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева, а также сотни поклонников. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК.
Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская
Телеведущий Леонид Якубович (в центре).
Сын Грачевского бизнесмен Максим Грачевский.
Поэт Владимир Вишневский.
Врач-терапевт, кардиолог, телеведущая Елена Малышева.
Актер Станислав Садальский.
Актриса Ольга Кабо.
Актер, телеведущий Владимир Долинский.
Певец Бедрос Киркоров.
Продюсер Аркадий Григорян.