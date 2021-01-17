Прощание с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Фоторепортаж

Церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Он умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. Проститься с Грачевским пришли, в частности, актеры Дмитрий Харатьян, Эммануил Виторган, Станислав Садальский, телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева, а также сотни поклонников. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК.

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская Телеведущий Леонид Якубович (в центре).

Сын Грачевского бизнесмен Максим Грачевский. Поэт Владимир Вишневский. Врач-терапевт, кардиолог, телеведущая Елена Малышева. Актер Станислав Садальский. Актриса Ольга Кабо. Актер, телеведущий Владимир Долинский. Певец Бедрос Киркоров. Продюсер Аркадий Григорян.