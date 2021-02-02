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В «Ералаше» сообщили о поиске партнера для финансирования съемок журнала

В прошлом году киножурнал впервые остался без финансовой поддержки Минкультуры, напомнили создатели. Сам Грачевский в декабре допускал возможность продажи «Ералаша», но позже заявил, что речь о поисках «вариантов финансирования»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Из-за проблем с финансированием «Ералаш» ищет партнеров для запуска новых сюжетов, рассказал РБК продюсер киножурнала Аркадий Григорян.

«Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино — умножайте проблему на два. К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры», — сказал он.

«По этой причине мы ищем партнера для запуска новых сюжетов, если не найдем в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств. Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — добавил Григорян.

РБК направил запрос в Министерство культуры.

Продюсер также рассказал, что «Ералаш» продолжит снимать ролики в формате «двух-трехминутных сюжетов», которые будут показывать как по телевидению, так и в Youtube и TikTok.

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14 января в Москве от коронавируса на 72-м году жизни скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. О его госпитализации стало известно в декабре прошлого года.

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Грачевский в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского киножурнала «Ералаш» и позднее создал одноименную киностудию.

Ранее Борис Грачевский заявлял в интервью «Собеседнику», что допускает возможность «оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш». Однако позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что о «продажах нет разговора». «Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования», — говорил он.

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Детский юмористический киножурнал «Ералаш» не вошел в основной список претендентов на субсидию государства в 2019 году, следовало из данных протокол заседания Экспертного совета по игровому кино для детей, опубликованного на сайте Министерства культуры. Журнал при этом был зачислен в резерв. В список финансируемых проектов, утвержденных Экспертным советом по игровому кино Минкульта 2020 года, «Ералаш» не попал.

Согласно информации сервиса «РБК Компании», Борис Грачевский владел 49% акций ООО «Ералаш» и половиной пакета ООО «Продюсерский центр Ералаш». Совладельцем компаний является продюсер киножурнала Аркадий Григорян. Прибыль ООО «Ералаш» за 2018 год составила 12,67 млн руб., ООО «Продюсерский центр Ералаш» закончил 2018 год с убытком в 16,06 млн руб. По данным системы СПАРК «Интерфакса», общая прибыль предприятий за 2019 год составила почти 125 млн. руб. Сумма субсидий государства за 2018 и 2019 годы обеим компаниям — по 33,2 и 32,8 млн руб. соответственно.

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Автор
Майя Бобенко
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