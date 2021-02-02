В «Ералаше» сообщили о поиске партнера для финансирования съемок журнала
Из-за проблем с финансированием «Ералаш» ищет партнеров для запуска новых сюжетов, рассказал РБК продюсер киножурнала Аркадий Григорян.
«Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино — умножайте проблему на два. К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры», — сказал он.
«По этой причине мы ищем партнера для запуска новых сюжетов, если не найдем в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств. Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — добавил Григорян.
РБК направил запрос в Министерство культуры.
Продюсер также рассказал, что «Ералаш» продолжит снимать ролики в формате «двух-трехминутных сюжетов», которые будут показывать как по телевидению, так и в Youtube и TikTok.