Попова сообщила о готовности к регистрации тестов для штамма из Британии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России к регистрации готова новая тест-система, способная выявлять британский штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с COVID-19, следует из стенограммы заседания.

«Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что было разработано платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы для выявления болезни без дополнительных денежных затрат на секвенирование (выявление и определение — РБК.) новых штаммов.

Также, по словам Поповой, к регистрации готова иммунохроматографическая тест-система для определения антигена коронавируса, для нее впервые в России была создана ферментная база, рассказала она.