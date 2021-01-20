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Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости»

«Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. Россия по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств», — сказала Попова.

Глава ведомства также отметила, что по количеству тестирований на СOVID-19 на 100 тыс. населения Россия входит в тройку лидеров.

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