Пандемия коронавируса , 20 янв, 11:27
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Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
В России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости»
«Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. Россия по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60-56 место в рейтинге государств», — сказала Попова.
Глава ведомства также отметила, что по количеству тестирований на СOVID-19 на 100 тыс. населения Россия входит в тройку лидеров.
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