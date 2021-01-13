Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии
В Киргизии русский язык сохранит статус официального. Об этом заявил победивший на выборах президента страны Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», — заявил он.
Жапаров напомнил, что после распада СССР Россия и Киргизия остались союзниками и близкими партнерами, поэтому между странами сохраняются «братские» отношения.
Избранный глава государства заверил, что и в дальнейшем Москва и Бишкек будут иметь «высокие дипломатические отношения». Он назвал Россию главным союзником и партнером Киргизии, без которого стране будет тяжело в экономическом и геополитическом плане.