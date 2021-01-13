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Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

В Киргизии русский язык сохранит статус официального. Об этом заявил победивший на выборах президента страны Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», — заявил он.

Жапаров напомнил, что после распада СССР Россия и Киргизия остались союзниками и близкими партнерами, поэтому между странами сохраняются «братские» отношения.

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Избранный глава государства заверил, что и в дальнейшем Москва и Бишкек будут иметь «высокие дипломатические отношения». Он назвал Россию главным союзником и партнером Киргизии, без которого стране будет тяжело в экономическом и геополитическом плане.

В ноябре член Конституционного совещания, образованного для обсуждения проекта Конституции страны, Садирдин Торалиев предложил лишить официального статуса русский язык, поскольку молодые люди перестали говорить на киргизском языке. Однако позднее Конституционное совещание заявило, что русский оставят официальным языком.

Президентские выборы состоялись в Киргизии 10 января. По итогам ручного подсчета 96,44% бюллетеней Жапаров лидирует на выборах с 79,28% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров — 6,7% голосов, третье — Бабыржан Тольбаев (2,36%). По последним данным, явка составила 39,75%.

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