Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии

В ноябре член Конституционного совещания, образованного для обсуждения проекта Конституции страны, Садирдин Торалиев предложил лишить официального статуса русский язык, поскольку молодые люди перестали говорить на киргизском языке. Однако позднее Конституционное совещание заявило, что русский оставят официальным языком.

Президентские выборы состоялись в Киргизии 10 января. По итогам ручного подсчета 96,44% бюллетеней Жапаров лидирует на выборах с 79,28% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров — 6,7% голосов, третье — Бабыржан Тольбаев (2,36%). По последним данным, явка составила 39,75%.

Президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с его победой на выборах.